تقارير: رئيس وزراء تركيا سيكون نائب رئيس ” العدالة والتنمية “

إسطنبول - د ب أ – ذكرت تقارير الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المتوقع أن يتولى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في مؤتمر يعقد مطلع الأسبوع وسيصبح الرئيس الحالي، رئيس الوزراء، بن علي يلديريم نائباً لرئيس الحزب.

وذكرت قناتا (إن تي في) و(أيه هابر) أن يلديريم سيواصل القيام بدور بارز بعد انعقاد المؤتمر يوم الأحد في أنقرة.

وسيسمح لأردوغان الانضمام مجدداً رسمياً إلى حزب العدالة والتنمية الذي ساعد في تأسيسه، بعد اضطراره الاستقالة منه في 2014 عندما أصبح رئيساً للبلاد. وكان ينظر له على أنه ما زال لديه نفوذ في الحزب في العامين والنصف الماضيين.

ووسع استفتاء دستوري أجري الشهر الماضي صلاحيات الرئيس بشدة، كما أنه أزال قاعدة كانت تنص على ألا ينتمي الرئيس لأي حزب.

وأعرب مراقبو الانتخابات الأوروبيون عن مخاوفهم بشأن معايير الاستفتاء وزعمت المعارضة وجود تزوير في الاستفتاء الذي كانت نتائجه متقاربة.

يوجد أردوغان على رأس مؤسسة الحكم في تركيا منذ 2003 عندما كان رئيساً للوزراء.

وبعد الانتخابات العامة المقبلة، ستدخل أغلب البنود الإضافية في الدستور حيز التنفيذ، ومن بينها البنود التي توسع الصلاحيات الرئاسية وتقضي على منصب رئيس الوزراء. وتحذر الجماعات المعارضة من أن الضوابط والموازنات ستتآكل.