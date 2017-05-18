الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعاً رباعياً حول ليبيا في بروكسل

بروكسل - الأناضول – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، استضافة اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا الشهر الجاري في بلجيكا.

وقالت موغريني في تصريحات صحافية في بروكسل إن “الاتحاد الأوروبي سيستضيف اجتماعاً حول ليبيا بين الرباعية المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في بروكسل 23 الحالي”.

ويهدف الاجتماع حسب موغريني، إلى “تحقيق وساطة الأمم المتحدة والعمل الإقليمي، وزيادة التنسيق من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية بليبيا”.

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني للرباعية، بعد الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة 18 آذار/مارس الماضي.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

وتتصارع حاليا 33 حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دولياً)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات حفتر.