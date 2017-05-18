البرلمان الأوروبي يطالب بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

ستراسبورج – د ب أ -أدان نواب البرلمان الأوروبي إسرائيل بشدة على خلفية مستوطناتها في المناطق الفلسطينية.

وشددت أغلبية في البرلمان الأوروبي الخميس، في ستراسبورج على ضرورة وقف هذه السياسة فوراً وإبطال ما تم منها حتى الآن.

كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي للقيام بجهود أقوى لإثناء إسرائيل عن هذه السياسة.

وكان القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر الماضي والذي يتضمن مطالبات مشابهة لإسرائيل قد تسبب في حدوث توترات شديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ورغم أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قد اعترفتا ببعضهما البعض عام 1993 إلا أنه لا توجد دولة فلسطينية حتى الآن.