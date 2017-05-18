أبو الغيط يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

القاهرة – د ب أ – دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمير زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات والتجاوزات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال أبوالغيط ، في بيان الخميس، إن “الأسرى والمحتجزين يتعرضون لصنوف متصاعدة كماً ونوعاً من الانتهاكات من بينها الاحتجاز التعسفى، والاحتجاز الإداري دون محاكمات، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وإيقاف زيارات ذويهم، والتعسف في استخدام الحبس الانفرادي، وإجراء محاكمات غير عادلة لهم، وغيرها من الانتهاكات التي تتناقض مع القواعد المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن كافة هذه الانتهاكات سبق رصدها وتسجيلها بشكل واضح وبدون أي لبس في إطار العديد من التقارير الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، وأيضاً في إطار تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، إنه “في إطار الاتصالات المكثفة التي يجريها أحمد أبو الغيط، مع كبار المسؤولين الدوليين من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون وأماكن الاحتجاز الاسرائيلية، وفي ضوء تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى المضربين عن الطعام من قرابة الشهر مع استمرار الاجراءات المتعسفة بحقهم من جانب السلطات الاسرائيلية، وجه الأمين العام رسالة الى الأمير زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبه فيها بالتدخل العاجل من خلال اجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية لوقف الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الأسرى الفلسطينيين”.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أشار أيضاً في رسالته الى أن استمرار رفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة للمطالب المشروعة للأسرى والخاصة بتحسين أوضاعهم في السجون وأماكن الاحتجاز اتساقاً مع قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بما في هذا الصدد ينعكس في صورة التردي الكبير للأوضاع الصحية والانسانية لهؤلاء الأسرى، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال.