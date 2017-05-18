ماكرون يترأس الاجتماع الأول لحكومته

باريس - د ب أ- بعد أربعة أيام من توليه السلطة في فرنسا، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أول اجتماع لحكومته.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها من داخل قصر الإليزيه ماكرون وهو يجلس مبتسما وسط طاولة الاجتماع، وفي مقابله رئيس وزرائه إدوارد فيليب، بحضور فريقه الحكومي الذي يتألف من 22 عضواً كان تم إعلان أسمائهم مساء أمس.

وبالتزامن، أظهر استطلاع حديث للرأي تقدما غير مسبوق لحزب “الجمهورية إلى الأمام!” الوسطي بزعامة ماكرون، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو القادم.

وأظهر الاستطلاع أن 32% من الفرنسيين يعتزمون التصويت لحزب ماكرون أو حليفة المنتمي إلى الوسط أيضاً “الحركة الديمقراطية”، مقابل 25% في السابع من أيار/مايو عندما فاز ماكرون بمنصب الرئيس.

وتعني هذه البيانات أن ماكرون وحلفاءه يتقدمون بصورة واضحة على الجمهوريين المنتمين إلى يمين الوسط و”والجبهة الوطنية” اليمينية المتشددة، حيث يشير الاستطلاع إلى حصول كل منهما على 19% .

وأظهر الاستطلاع أن حزب الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولاند سيحصل على 6% فقط.