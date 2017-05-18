تيريزا ماي: بريطانيا تواجه “5 تحديات كبرى” من بينها الخروج من الاتحاد الاوروبي

لندن - د ب أ – ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن بلادها تواجه “خمسة تحديات كبرى”، من بينها الخروج من الاتحاد الاوروبي، والانقسامات الاجتماعية، ومجتمع يعاني من الشيخوخة.

وفي خطاب لها بمناسبة إطلاق البيان الانتخابي لحزب المحافظين الذي تنتمي له، أشارت ماي إلى تحدي بناء بريطانيا لاقتصاد قوي من أجل “ضمان أمننا ورخائنا الشخصي وخدماتنا العامة ومجتمعات راضية ومستدامة”.

أما عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قالت ماي إنه بسبب وجود “تمييز بسيط متزايد بين الشؤون الداخلية والدولية فيما يتعلق بشؤون الهجرة والامن القومي والاقتصاد، يجب على بريطانيا أن تبقى قوية ومتحدة – وأن تقوم بدورقيادي في العالم للدفاع عن مصالحنا”.

وتعهدت ماي بـ”التأكد من أن كل شخص لديه الفرصة للاستفادة القصوى من مواهبه وعمله الشاق، أياً كان وأينما كان.”

وأضافت أن بلادها تواجه تحدياً آخر، وهو “تسخير قوة التكنولوجيا سريعة التغير، مع ضمان حماية أماننا وخصوصيتنا الشخصية – ورفاهية الاطفال والشباب”.