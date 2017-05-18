تبرئة رجل الأعمال المصري حسين سالم في قضية “تصدير الغاز لإسرائيل”

القاهرة - د ب أ – برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رجل الأعمال المصري “حسين سالم”، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.

ويواجه المتهمون في القضية تهمة إهدار المال العام، من خلال بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.

وكانت السلطات المصرية أعلنت العام الماضي التصالح مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم نظير تنازله عن 75 بالمئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، أي حوالي 600 مليون دولار أمريكي.

يذكر سالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في كانون ثان/يناير 2011، غادر سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.