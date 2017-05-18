أفغانستان تقول إنها قتلت 102 مسلح خلال الـ24 ساعة الماضية

كابل – الأناضول – قالت قوات الأمن الأفغانية، الخميس، إنها قتلت 102 مسلح، بينهم 15 مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية خلال الـ24 ساعة الماضية، في جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم من هجوم الهجوم نفذه تنظيم “الدولة” على مبنى التلفزيون الأفغاني الرسمي، في ولاية ننغارهار شرقي البلاد.

وأفاد العقيد شير آغا، المتحدث باسم الجيش الوطني الأفغاني، إن 15 مسلحاً موالياً لتنظيم الدولة، قتلوا خلال عمليات تطهير في منطقة تشبرهار، في ولاية ننغارهار.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان منفصل، إن 87 مسلحاً قتلوا، فيما أصيب 27 آخرين، في العمليات العسكرية المستمرة لمكافحة الإرهاب، في 18 ولاية من ولايات أفغانستان الـ34.

وقتل 10 أشخاص بينهم 4 مدنيين، و2 من عناصر الشرطة و4 من المهاجمين إثر الهجوم الذي نفذه “الدولة” على مبنى التلفزيون الأفغاني الرسمي، الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة “باجواك” الأفغانية (خاصة)، أن المدنيين الضحايا من العاملين في التلفزيون الرسمي في البلاد، والواقع في في مدينة جلال آباد، بننكرهار.

ولفتت أن الحملة الأمنية التي داهمت المبنى بعد اقتحامه؛ نتج عنها مقتل جميع مهاجمي “الدولة” االإرهابي وعددهم 4، إضافة إلى إصابة 17 من المتواجدين داخل المبنى.

وأعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عن الهجوم، بحسب المصدر ذاته.