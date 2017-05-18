الكرملين: أول اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

موسكو- أ ف ب- تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الاولى هاتفيا مع الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون، وناقش الرئيسان تعزيز العلاقات الضعيفة بين بلديهما، كما أعلن الكرملين الخميس.

وقال الكرملين أن “فلاديمير بوتين هنأ ايمانويل ماكرون على توليه رسميا مهامه وعلى تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف أن “الطرفين عبرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الروسية-الفرنسية الودية تقليديا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”، لكن بدون توضيح من بادر بالاتصال.

وقال البيان ان الرئيسين اتفقا على “العمل معا بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة بما في ذلك محاربة الارهاب”.

كما أكد بوتين وماكرون على أهمية زيادة التعاون لانهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام في اوكرانيا، نظرا لان فرنسا والمانيا تلعبان دوراً رئيسياً كوسطاء في النزاع.

وبعد انتخاب ماكرون في وقت سابق هذا الشهر، حثه بوتين على ردم هوة الخلافات بين البلدين والعمل معا لمواجهة “التهديدات المتزايدة للارهاب والتطرف”.

وكان الكرملين يعتبر إلى حد ما انه مؤيد لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي استقبلها بوتين خلال زيارته المفاجئة إلى موسكو قبل الانتخابات.

وما زاد من التوترات هجمات المعلوماتية التي تعرضت لها حملة ماكرون والتي اتهمت موسكو بأنها وراءها، واتهم انصار ماكرون الاعلام الروسي الرسمي بمحاولة تشويه صورته.

وعقب انتخاب ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر دعاه بوتين إلى رأب الخلافات والعمل معا لمواجهة “تهديد الارهاب والتطرف العنيف المتزايد”. وتشهد العلاقات بين روسيا وفرنسا حالياً توترا نظرا لان باريس لعبت دوراً فعالا في العقوبات التي فرضت على موسكو بسبب الأزمة في اوكرانيا.