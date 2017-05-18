الرئيس السوري يبحث التنسيق العسكري مع العراق ضد تنظيم الدولة

دمشق – د ب أ – تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقلها مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض الذي وصل ظهر الخميس إلى دمشق.

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد تسلم من العبادي رسالة شفهية، أكد فيها أهمية “الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية وخصوصاً ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم الدولة الاسلاميةالإرهابي على الحدود المشتركة بين البلدين”.

وأضافت أن الأسد بحث مع الفياض “الخطوات العملية والميدانية للتنسيق العسكري بين الجيشين على طرفي الحدود في ضوء الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في الموصل وآفاق التعاون القريب المباشر بين الجيشين السوري والعراقي في مكافحة الإرهاب بشكل مشترك بين البلدين”.

واعتبر الرئيس السوري، أن أي “إنجاز يحقّقه الجيشان السوري والعراقي على صعيد محاربة الإرهاب يشكّل خطوة هامة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدين”.

ورأى الأسد، أن “العدوّ مشترك والمعركة واحدة ضد المخططات الهادفة إلى إضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الأدوات المتمثّلة بالتنظيمات الإرهابية”.

وتنفذ القوات الجوية العراقية منذ أكثر من شهر غارات على مواقع “الدولة الاسلامية” داخل الأراضي السورية قرب الحدود المشتركة مع دير الزور ولا سيما في مدينتي الميادين والبوكمال الحدوديتين.