قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية تسيطر على قاعدة جوية بعد معارك مع قوات حفتر

طرابلس- الأناضول- سيطرت “القوة الثالثة” التابعة لكتائب مصراتة، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا (المعترف بها دوليا) على قاعدة براك الشاطئ الجوية (جنوب) وذلك عقب اشتباكات عنيفة، مع كتائب موالية لقوات مجلس طبرق التي يقودها خليفة حفتر، بحسب مصدر عسكري تابع للوفاق.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قوات حفتر.

وقال جمال التركي آمر (قائد) القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق، “سيطرنا مع الكتائب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على قاعدة براك الجوية”.

وأضاف التريكي للأناضول بأن “عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم الخميس وتم الهجوم على القاعدة الجوية من ثلاثة محاور. ولم تسجل أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة في صفوف القوة الثالثة”.

وأشار التريكي بأن الهدف المقبل للقوة الثالثة هو تأمين القاعدة الجوية.

وفي 9 أبريل/ نيسان 2017، أطلقت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فايز السراج، عملية عسكرية لتحرير قاعدة براك الشاطئ (700 كلم جنوب طرابلس)، من اللواء 12 التابع لحفتر، الذي سيطر عليها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأيضًا فك الحصار على قاعدة تمنهنت الجوية، شمال شرق مدينة سبها (750 كلم جنوب طرابلس)، التي حاصرتها قوات موالية لحفتر.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالقذافي، ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمال قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس ومحيطها غربًا، وبنغازي وجوارها شرقاً.