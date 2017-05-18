سياسي بارز في حزب ميركل: ليس بالضرورة أن يتم السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة قاعدة “إنجرليك”

برلين- د ب أ- دعا رودريش كيزفتر خبير شؤون السياسة الخارجية بحزب المستشارة الألمانية المسيحي الديمقراطي لبقاء الجنود الألمان في قاعدة “إنجرليك” الجوية التركية.

وقال في تصريحات خاصة لمؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية (دي دابليو) إنه ليس بالضرورة أن يتم السماح لنواب برلمانيين بزيارة القاعدة.

وتابع قائلا: “حق الزيارة مهم، ولكنه لا يسهم في تحسين الوضع أو جعله سيئا هناك”.

وأكد أن المهم هو قيادة الجنود هناك وأن يحصل مفوض شؤون الدفاع على إمكانية دخول حر، مشددا على ضرورة أن تحدد الحكومة الاتحادية “في إطار تحقيق التوازن بين المصالح “، إذا ما كنا نرغب حقا في السماح بحدوث شقاق بين ألمانيا وتركيا أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود انطلاقا من قاعدة “إنجرليك”. ويوجد بالقاعدة نحو 260 جنديا ألمانيا.

ورفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني كان مخططا لها أول الثلاثاء لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة؛ لأن الحكومة الاتحادية منحت حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي.

وتدرس الحكومة الألمانية حاليا سحب الجيش الألماني من القاعدة، وذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين الماضي الأردن كموقع بديل لذلك.