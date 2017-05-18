وفاة الرئيس السابق لشبكة “فوكس نيوز″ الأمريكية روجر إيلز عن 77 عاما

واشنطن- د ب أ- أعلنت شبكة “فوكس نيوز″ التليفزيونية الأمريكية الخميس عن وفاة رئيسها السابق روجر إيلز عن عمر 77 عاما.

وكان إيلز قد استقال من فوكس في تموز/ يوليو 2016، في ظل اتهامات له بالتحرش الجنسي، منها اتهام المذيعة السابقة بالشبكة جريتشين كارلسون له. وقد تم تسوية القضية التي رفعتها في أيلول/ سبتمبر الماضي مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه، وعلى الرغم من التقارير الإعلامية قالت إن كارلسون حصلت على 20 مليون دولار.

وقالت إليزابيث إيلز، زوجة روجر في بيان “أشعر بالحزن الشديد لإعلاني وفاة زوجي روجر إيلز هذا الصباح”.

وقد انضم إيلز لفوكس نيوز ليشغل منصب مدير تنفيذي لدى تأسسها عام 1996، وذلك بعد مسيرة مهنية طويلة من عمله كمدير تنفيذي تلفزيوني ومستشار سياسي جمهوري.

وبعد استقالته بفترة قصيرة العام الماضي، انضم إيلز للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل مساعدته في الإعداد لمناظراته التلفزيونية.