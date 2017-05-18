الجبير: القمة العربية الإسلامية الأمريكية تؤسس لشراكة ضد الإرهاب

الرياض- د ب أ- أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية ستعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية تؤسس لشراكة ضد الإرهاب بين العرب والغرب.

وأضاف الجبير “نتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة التصدي لإرهاب وتدخلات إيران”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكد يوم الأثنين الماضي أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعقد في العشرين من الشهر الحالي في الرياض مع عدد من القادة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،تؤسس لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى تاريخيا لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له، وهي تكسر تقليدا في بدء الزيارات الخارجية لكندا والمكسيك الحدوديتين.

وأعلن ترامب أن أولى رحلاته الخارجية منذ وصوله إلى البيت الأبيض ستكون إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان، المراكز الروحية للإسلام واليهودية والكاثوليكية على التوالي.