إيران تصدر قائمة جديدة بالشركات والأشخاص الأمريكيين والإسرائيليين المشمولين بعقوبات من جانبها

طهران- د ب ا- رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بيانا تضمن قائمة جديدة تضم 23 من الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأمريكيين والإسرائيليين المشمولين بالحظر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي القائمة الجديدة في صفحته الشخصية على تليغرام صباح الخميس، بحسب وكالة أنباء فارس.

وعقب البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية صباح الخميس حول الرد بالمثل ضد الأشخاص والمؤسسات الأمريكية، نشرت قائمة محدثة لـ”الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بالحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، ثبت تورطهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية لحقوق الإنسان عبر المشاركة المباشرة وغير المباشرة في ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني المعادية للبشرية في فلسطين المحتلة أو الأعمال الإرهابية لهذا الكيان والمشاركة والمساعدة في دعم الإرهاب التكفيري وقمع شعوب المنطقة والمشاركة المؤثرة في تهديد الأمن القومي الإيراني، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل المراجع الداخلية المعنية”.

وأعلن البيان أن القائمة محدثة وتحل بديلا عن القائمة الواردة في البيان الصادر في 4 شباط / فبراير الماضي.

وكانت الخارجية الإيرانية قد انتقدت في وقت سابق الخميس سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بحقها بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، حيث وصفتها بغير القانونية وغير المقبولة.

وتحدد العقوبات الأمريكية الجديدة سبع كيانات من بينها اثنان من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الايرانيين وشبكة مقرها الصين لتوريد مواد لبرنامج الصواريخ الايرانية.

وقد شارك أحد مسؤولي الدفاع الإيرانيين في بيع مواد متفجرة إلى سوريا.

ووصفت إيران العقوبات بأنها تمثل انتهاكا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهى الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يسمح لإيران باستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية مقابل رفع العقوبات.

ويحظر الاتفاق على إيران القيام بأي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2231.