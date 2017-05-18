الفصائل العسكرية في غزة تحذر من الاساءة إلى المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

غزة- أ ف ب- حذرت الفصائل العسكرية الفلسطينية في مؤتمر صحافي الخميس في غزة من انها لن تقف “مكتوفة الأيدي” اذا تعرض المعتقلون المضربون منذ أكثر من شهر عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلية لأي “سوء”.

وقالت هذه القوى وبينها الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الاسلامي “نحذر من مغبة اصابة أي من الأسرى في سجون الاحتلال بسوء واذا ما حدث ذلك فاننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

واضافت ان “اذرع المقاومة الفلسطينية ستحمي ظهور جماهير شعبنا واسراه (…) في حال حاول العدو استباحة دمائهم”، مؤكدة ان “خيارات الرد بيد المقاومة كثيرة وحاضرة”.

وتابعت “اذا كان الحراك السلمي لم يجد نفعا مع هذا العدو المتغطرس الذي لا يفهم الا لغة القوة فاننا جاهزون للحديث مع عدونا باللغة المناسبة التي يفهمها جيدا”.

ودعت الفصائل إلى “الاستنفار والغضب ومواجهة الاحتلال على كافة خطوط التماس وطرق تحرك الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وليكن يوم غد الجمعة هو يوم غضب ونفير من اجل اسرانا”.

وعقد المؤتمر الصحافي في ساحة “السرايا” حيث نصبت الفصائل الفلسطينية خيمة اعتصام تضامني مع أكثر من ألف وخمسمئة معتقل ينفذون منذ 17 نيسان/ ابريل الماضي اضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.