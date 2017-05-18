الأردن والعراق يبحثان تأمين الطريق الدولي بينهما والاسراع بمد انبوب النفط

عمان- أ ف ب- بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي فؤاد معصوم الخميس تأمين الطريق الدولي بين بلديهما، ومشروع مد خط انبوب النفط من جنوب العراق إلى جنوب الاردن.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي أكد الملك ومعصوم خلال مباحثاتهما في عمان “أهمية تأمين المنافذ الحدودية والطريق الدولي الواصل بين البلدين، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية (جنوب العراق) إلى ميناء العقبة (جنوب الأردن)”.

واوضح معصوم أن “خط النفط والغاز استراتيجي ومهم للعراق والأردن”، مضيفا ان “العمل يجري بشكل مكثف لفتح الطريق الدولي، باعتباره يشكل أولوية لبلاده”.

وكان الأردن والعراق وقعا في 9 نيسان/ ابريل 2013 اتفاقية اطارا لمد انبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة وبكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وبسعة مليون برميل يوميا.

ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن مد الأردن ب10 آلاف برميل يوميا من النفط العراقي الخام ترتفع لاحقا إلى 15 ألف برميل، ثم إلى 30 ألف برميل اضافة الى ألف طن من الوقود الثقيل، غير ان الاتفاق متوقف نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة بالعراق.

من جهة اخرى، أكد العاهل الأردني أن “الأردن والعراق يقفان في خندق واحد في مواجهة خطر الإرهاب”، مضيفا ان “مصالح الأردن بالنسبة للعراق هي في وحدته واستقراره وازدهاره، ليكون سندا لأمته العربية وركنا أساسيا للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ونقلت وكالة الانباء الأردنية الرسمية بترا الاربعاء عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني إبراهيم سيف قوله ان “وفدا فنيا عراقيا يزور المملكة حاليا لرسم المعالم الأولية لانبوب النفط العراقي -الأردني”.

واضاف انه “يقترب من مرحلة التنفيذ” مشيرا إلى أن “العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيسي وتجري عملية رسم مساره”.

ويعاني الاردن الذي يشترك مع سوريا والعراق بحدود برية طويلة من ظروف اقتصادية صعبة مع تجاوز الدين العام 36 مليار دولار وعجز دائم بموازنته اثر اعباء فاقمها وجود مئات آلاف اللاجئين منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011 واغلاق المعابر مع سوريا والعراق.

ومن المؤمل ان ينقل الانبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

من جهتها، تأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من حاجاتها من الطاقة، بان يؤمن الانبوب حاجاتها من النفط الخام والتي تبلغ نحو 100 الف برميل يوميا والحصول على 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.