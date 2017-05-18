نوال الزغبي: لا يوجد فنان عربي يستحق العالمية

بيروت ـ قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إنها لم تصل للعالمية ولا يوجد فنان عربي يصح أن يطلق عليه عالمي.

نوال الزغبي، أضافت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته بالمغرب قبل حفلها ضمن فعاليات مهرجان “موازين” في دورته الـ 16، “إنها تقصد حالها فهي ليست فنانة عالمية وهذا ليس بسبه، إذا لم نكن عالمين، لأن معنى العالمية كبير والشاب خالد ليس عالمي، ومن الممكن أن نطلق عليه إقليمي أو أوروبي ولكنه ليس عالمي بمعنى الكلمة”.

نوال الزغبي علقت على حالة الجدل التي أثيرت في المؤتمر بعد كلامها عن الشاب خالد قائلة: “هذا رأي، ولماذا أرى أنني سأدخل السجن بسببه فأنا أحب الشاب خالد وأحب صوته ونوعية اختيار للأغاني”.