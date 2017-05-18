وردة الجزائرية… حُكم عليها بالإعدام وهربت مع والدها

القاهرة ـ رغم وفاة الفنانة الجزائرية وردة، إلا أن هناك العديد من الأسرار التي لم يتم الكشف عن حياتها الخاصة.

رياض القصري نجل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية قال في أحد حواراته التلفزيونية “إن أحد المحاكم الفرنسية أصدرت حكمًا قضائيًا ينص علي إعدام السيدة وردة الجزائرية بسبب دعمها للمقاومة الجزائرية بالغناء ومساندتهم معنويا، والمفاجأة أن الحكم نفسه صدر علي محمد فتوكي والد الفنانة وردة”.

وأضاف “أن الحكم جاء بعدما أكدت التحقيقات تستره علي مخازن سلاح تابعة للمقاومة، الأمر الذي جعله يضطر للهرب هو وابنته وردة، إلي بيروت خوفا من تنفيذ حكم الإعدام”.

يذكر أن الفنانة وردة الجزائرية ولدت يوم 17 أيار/مايو عام 1939، وولدت في فرنسا من أب جزائري وأم لبنانية.