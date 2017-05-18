تركيا تدعو الى تنحي المنسق الامريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية

انقرة ـ أ ف ب ـ دعا وزير الخارجية التركي الخميس الى تنحي المنسق الاميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بريت ماكغورك واتهمه بدعم المقاتلين الاكراد في سوريا والانفصاليين الأكراد على الأراضي التركية.

وصرح مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة “ان تي في” الخاصة “سيكون من الجيد لو تم استبداله”، مضيفا ان ماكغورك “يدعم بوضوح” مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وانفصاليي حزب العمال الكردستاني في تركيا، وهما مجموعتان تعتبرهما انقرة “ارهابيتين”.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد لقاء الثلاثاء في واشنطن بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب اردوغان تعهدا خلاله تعزيز “الشراكة الاستراتيجية” و”العلاقات الاستثنائية” بينهما.

الا ان اللقاء تم في أجواء من التوتر بعد ان أعلنت واشنطن الاسبوع الماضي تسليم أسلحة الى وحدات حماية الشعب الكردية لتسريع دحر تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا اعتبارا من الاسبوع المقبل.

تعتبر واشنطن قوات سوريا الديموقراطية وهو تحالف كردي عربي حليفها الاكثر فعالية ميدانيا ضد الجهاديين في سوريا.

في المقابل، ترى تركيا في هؤلاء المقاتلين امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا داخل تركيا منذ العام 1984. وتخشى من وصول الأسلحة اليه وان يستخدمها ضدها في نهاية المطاف.

وكان اردوغان حث ادارة ترامب على العودة “دونما ابطاء” عن قرار تسليم الاسلحة.

واكد اردوغان مساء الخميس انه اكد لترامب ان تركيا لن تشارك في العملية العسكرية لاستعادة الرقة من تنظيم الدولة الاسلامية الى جانب المقاتلين الاكراد.

وقال امام رجال اعمال في اسطنبول “تمنيت لهم التوفيق، لا يمكننا ان نشارك في عملية مع مجموعات ارهابية”.

واضاف “قلت ايضا انه اذا هددت هذه المجموعات الارهابية بلادنا فسنطبق قواعد الاشتباك ونقوم بما هو ضروري”.

وقال مصدر في المجلس المدني للرقة الذي يفترض ان يطلب منه ادارة شؤون المدينة بعد استعادتها من الجهاديين، ان ماكغورك زار شمال سوريا الثلاثاء والاربعاء حيث التقى قادة اكرادا وبحث معهم الهجوم المقبل على الرقة.