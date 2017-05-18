مصر تتحفظ على أموال 28 شخصاً و12 شركة لـ”الانتماء ودعم الإخوان”

القاهرة – الأناضول: أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أنها تحفَّظت على أموال 12 شركة و28 شخصاً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان في مصر (قضائية)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ”التحفظ على أموال 28 عنصراً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و12 شركة تابعة لها أيضاً”.

وأشارت أن “التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة للبنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد).

وشمل البيان أسماء 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس والدعاية والإعلان.

من ضمن الـ 28 اسما 100 أشخاص ينتمون لأسرة رجل الأعمال المصري، حسن مالك، المنتمي لجماعة الإخوان، والمسجون حاليا على ذمة اتهامات بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الاخوان”.

ويعد مالك، من أبرز رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال في مصر وخارجها، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو/ تموز 2013، بمنأى عن الملاحقة الأمنية.