وزير الخارجية الفلسطيني: نتعامل “بشكل جدي” مع جهود ترامب

مسقط – (أ ف ب) : قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين يتعاملون “بشكل جدي” مع جهود الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة الاسبوع المقبل للمساعدة في التوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان المالكي، يتحدث في مسقط ،حيث يرافق الرئيس محمود عباس في جولة إقليمية قبل القمة الإسلامية العربية الاميركية الأحد في الرياض بمشاركة ترامب.

وأضاف أن عباس “أكد جدية ترامب في حل القضية الفلسطينية والرئيس الأميركي أكد له ذلك وأنه سيجد الحل للقضية خلال فترة عام“.

ودعا عباس ترامب “لزيارة فلسطين وبيت لحم، ويبدو أنه أخذ الموضوع بشكل جدي، فهو أي ترامب بعد قمة الرياض سيتوجه إلى أسرائيل ثم إلى بيت لحم لعدة ساعات في زيارة رسمية”، حسب المالكي.

كما قال وزير الخارجية الفلسطيني “نحن لدينا هذا التفاؤل لكنه تفاؤل حذر لأننا نعلم تماما بأن الجانب الإسرائيلي واللوبيات اليهودية لن تسمح بسهولة بتمرير هذه القضايا وسوف تضع العراقيل“.

وتبدأ جولة ترامب السبت في السعودية، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والفاتيكان.

وكان ترامب، عبر عن قناعته بإمكانية التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في أعقاب محادثات مع عباس، في الثالث من ايار/مايو، في واشنطن.