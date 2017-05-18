﻿الرئيس اللبناني تابع مع وزير الدفاع وقائد الجيش مباشرة إطلاق صواريخ ضد تنظيم «الدولة» و«النصرة»

بيروت ـ « لقدس العربي»: نفّذت مروحيات الجيش اللبناني غارات نوعية ليل الاربعاء الخميس على موقع لتنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» في جرود منطقة عرسال ورأس بعلبك على الحدود اللبنانية السورية، واستهدفت تلك المواقع بإصابات مباشرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للصواريخ التي اطلقها الجيش اللبناني في الغارة التي نفّذها مستهدفاً موكب زعيم جبهة النصرة في القلمون ابو مالك التلي .وقد كتب على الصواريخ «من اجل كل دمعة أم»، «لروح الملازم الشهيد نديم سمعان»، «لروح النقيب الشهيد أحمد طبيخ»، «من أجل كل دمعة أم».

كما انتشرت صور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يراقب ويشرف مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة على عملية اطلاق الصواريخ على الرادار من غرفة عمليات القيادة وذلك عبر تقنية النقل المباشر.

واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية. وكان الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة، مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، بعد رصد تحركات مشبوهة، حيث أصاب سيارات تنقل قيادات من داعش والنصرة.