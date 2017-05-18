﻿محمد علي الحكيم الأمين التنفيذي الجديد للإسكوا يتسلم مهامه في العاصمة اللبنانية بيروت

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: أعلن مكتب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي الجديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروفة باسم (إسكوا)، قد وصل إلى بيروت لتسلّم مهامه.

وأوضح بيان صدر الأربعاء عن وحدة الاتصال والإعلام بالإسكوا أن الدكتور علي العامري سفير العراق في لبنان والدكتورة خولة مطر نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا والسيد كريم خليل أمين سر الإسكوا وعدداً من المسؤولين في اللجنة، كانوا في استقبال الأمين العام الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي. وقبل تعيينه في المنصب الجديد عمل الحكيم سفيرًا للعراق لدى الأمم المتحدة منذ شهر أيار/مايو 2013.

ويتمتع الحكيم بمعرفة عميقة بالمشهد الحكومي في المنطقة وبشبكة علاقات قوية فيها. وكان قد شغل سابقاً منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف (2010-2013) ومدير المنظمات العربية والأوروبية والدولية وتخطيط السياسات في وزارة الخارجية العراقية في بغداد (2006-2010). كما كان وزيراً للاتصالات العراقية (2004-2005) وعضواً في اللجنة المصغرة للعلاقات الخارجية التابعة للمجلس النيابي العراقي (2005-2006) ومستشاراً اجتماعياً واقتصادياً أعلى لنائب الرئيس العراقي (2004-2010).

ولد الدكتور محمد علي الحكيم في العام 1952. وهو حائز شهادة دكتوراه في إدارة الهندسة والاتصالات وشهادة ماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبكالوريوس في التربية والإحصاء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد اختار الحكيم أميناً تنفيذياً للإسكوا على أثر استقالة الأمينة التنفيذية السابقة، الدكتورة ريما خلف، بتاريخ 17 آذار/ مارس على خلفية تقرير أعده الخبراء حول نظام الفصل العنصري في إسرائيل. وتحت ضغط من الولايات المتحدة طلب غوتيريش من السيدة خلف أن تسحب التقرير من موقع الإسكوا فما كان منها إلا أن قدمت إستقالتها إحتجاجاً على الضغوط التي تتعرض لها الأمم المتحدة من الدول الكبرى حماية لإسرائيل.