﻿الاتحاد الإنكليزي يقر تعديلات جديدة الموسم المقبل

لندن – د ب أ: أقر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بالأنشطة التي تجرى تحت رعايته. وسيواجه اللاعبون، الذين يحاولون خداع الحكام من خلال السقوط، خطر الإيقاف لمباراتين بدءاً من الموسم المقبل بالدوري الإنكليزي الممتاز، وكذلك في جميع مباريات الكرة الإنكليزية. وتتضمن اللوائح الجديدة حالات الطرد والحصول على الإنذارات، حيث سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، عبر إلغاء العقوبة على المتضرر وإلحاقها باللاعب المخادع، الذي حصل على ركلة جزاء من خلال التظاهر بتعرضه لخطأ .وذكر الاتحاد: «عندما تكون هناك أدلة واضحة ودامغة تشير إلى أن الحكم تم خداعه من خلال إرتكاب فعل زائف، وكنتيجة مباشرة لذلك تم منح فريق اللاعب المخالف ركلة جزاء، أو، وتمت معاقبة لاعب الفريق المتضرر، فإن الاتحاد سيكون قادرا على التصرف بأثر رجعي بموجب نظام المسار السريع». وأوضح: «سيطلب من لجنة مكونة من حكم ومدرب ولاعب سابقين مراجعة جميع لقطات الفيديو المتوافرة عن الواقعة بشكل مستقل عن بعضهم بعضا، ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم المشورة للاتحاد إذا رأوا تعرض الحكم لخداع ناجح». وختم الاتحاد: «إذا ثبت ادعاء أي لاعب للسقوط أو الإصابة، فسيتم معاقبته بالإيقاف لمباراتين».

لام يترك الباب مفتوحا أمام مستقبله قبل مباراة الوداع

ميونيخ – د ب أ: ترك فيليب لام قائد بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، الباب مفتوحا أمام مستقبله قبل المباراة التي تجمع فريقه بفرايبورغ غدا السبت، حيث ستكون الأخيرة له في البوندسليغا قبل الاعتزال. وقال لام: «أريد ان آخذ خطوة للخلف، ثم نرى ما سيحدث». وارتبط اسم لام بالمقعد الشاغر لمنصب مدير الكرة بالنادي البافاري، لكنه نأى بنفسه عن المنصب. وقرر لام الاعتزال رغم تبقي عام واحد في عقده مع البايرن. وستكون المباراة أمام فرايبورغ المواجهة رقم 517 له بقميص البايرن على مدار 15 عاما، حيث توج بثمانية ألقاب في البوندسليغا وستة في كأس ألمانيا ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، بجانب فوزه مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. وأوضح لام: «أريد أن استمتع باليوم بأكمله، فقط أريد الجماهير ان تتذكرني كلاعب جيد».

مواجهة ودية بين هيرتا وليفربول في الذكرى 125لتأسيسهما

برلين – د ب أ: يلتقي هيرتا برلين الألماني ضيفه ليفربول الإنكليزي في مباراة ودية هذا الصيف في الذكرى 125 لتأسيس الناديين. وذكر ليفربول في بيان: «يلتقي الريدز مع هيرتا برلين في 29 تموز/ يوليو في مباراة خاصة احتفالا بالذكرى 125 لتأسيس الناديين، في مباراة ستقام تحت شعار احتفالا بكرة القدم منذ 1892». وستقام المباراة على الاستاد الاولمبي في برلين بعد أربعة أيام من ذكرى تأسيس هيرتا، والذي يوافق 25 يوليو. وقال بال دارداي مدرب هيرتا: «سيكون حدث رائع لكل جماهير هيرتا واختبار هائل امام فريق دولي كبير».

فيغل يغيب عن دورتموند أربعة أشهر

دورتموند – د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني غياب لاعبه جوليان فيغل لفترة بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لإجراء جراحة لاصابته بكسر في كاحل القدم. وأصيب فيغل (21 عاما) بكسر في الكاحل خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه السبت الماضي مع أوغسبورغ 1/1. وكان اللاعب قريبا من الإنضمام للمنتخب الألماني في كأس القارات، التي ستقام الشهر المقبل، لكن الإصابة حرمته عن هذه الفرصة.

استقالة بيلاي وبوبير من لجنة الحوكمة بالفيفا

برلين – د ب أ: أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الجنوب أفريقية نافي بيلاي والسويسري رون بوبير اسنقالا من لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد. وكانت بيلاي، المفوض السامي السابق للأمم الاتحاد لحقوق الإنسان، تعمل في اللجنة منذ كانون الثاني/ يناير. كما يعد بوبير خبيرا في مجال حقوق الإنسان. وكان بيلاي وبوبيير من بين أربعة أعضاء مستقلين يعملون في اللجنة. وجاءت الأخبار بعد اسبوع، عقب عدم ترشيح الرئيس السابق للجنة البرتغالي لويس مادورو، لفترة أخرى من مجلس الفيفا. واستبدل مادورو بالهندي موكولو مودجال في كونغرس الفيفا الذي أقيم في البحرين الاسبوع الماضي.

زلين بطلا لكأس التشيك للمرة الأولى

براغ – الأناضول: توّج فريق زلين، بلقب كأس جمهورية التشيك لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. وتغلب زلين في المباراة النهائية على نظيره أوبافا بهدف دون رد. وأحرز هدف اللقاء الوحيد روبرت بارتولوميو في الدقيقة 20 من زمن المباراة. وتمكن زلين من الوصول للمباراة النهائية بالفوز على سلافيا براغ في نصف النهائي بهدف دون رد. فيما وصل أوبافا للنهائي بالتغلب على حامل اللقب ملادا بوليسلاف بهدفين دون رد.

ويعد سبارتا براغ أكثر الفرق تتويجا بكأس التشيك بإجمالي 6 ألقاب.