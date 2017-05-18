﻿تأهل راونيتش وسيليتش إلى دور الثمانية وفونيني يودع مبكراً أمام جماهيره

روما – د ب أ: تأهل الكندي ميلوش راونيتش، والكرواتي مارين سيليتش لدور الثمانية لبطولة روما لأساتذة التنس، فيما ودع الإيطالي فابيو فونيني المسابقة مبكرا.

وتغلب راونيتش، على التشيكي توماس بيرديتش 6/3 و6/3، فيما اجتاز سيليتش عقبة البلجيكي ديفيد غوفين 6/3 و6/4 في دور الستة عشر. وبلغ الألماني أليكسندر زفيريف (20 عاما)، الذي يعد الأصغر سنا ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا في التصنيف العالمي، الدور ذاته، بفوزه على فابيو فونيني 6/3 و6/3. وضرب زفيريف موعدا في دور الثمانية مع راونيتش اليوم. وجاء خروج فونيني من البطولة، بعد 48 ساعة من مفاجأته المدوية، عندما أطاح بالبريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالميا، من الدور الثاني. وأعرب زفيريف، المصنف السابع عشر عالميا، عن سعادته بتأهله لدور الثمانية. وقال: «كانت مباراة رائعة لي، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد للغاية. اتسم أدائي بالشراسة البالغة في معظم الفترات».

وفي منافسات فردي السيدات، حققت الاسترالية داريا غافريلوفا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالروسية سفتلانا كوزنتسوفا، من دور الستة عشر. وتغلبت غافريلوفا على كوزنتسوفا، الفائزة بلقبين في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، 2/6 و7/5 و6/4، لتحجز مقعدا لها في دور الثمانية. ولم تواجه الإستونية أنيت كونتافيت أدنى صعوبة في العبور إلى دور الثمانية، عقب فوزها على الكرواتية ميريانا لوشيتش، 6/1 و6/1. وبلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة السادسة، الدور ذاته، بعدما فازت على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا، المصنفة الثانية عشرة، 6/1 و4/6 و6/صفر. ولحقت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة التاسعة للبطولة، بركب المتأهلات لدور الثمانية، عقب فوزها على البريطانية جوانا كونتا، المصنفة الخامسة للبطولة، 6/1 و3/6 و6/1.