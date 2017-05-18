﻿سلمان بن إبراهيم: افتتاح استاد خليفة مؤشر مهم على جاهزية قطر لإستضافة المونديال

الدوحة – د ب أ: اعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم افتتاح استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة كأول ملاعب نهائيات كأس العالم 2022 مناسبة مهمة تمثل مؤشرا حقيقيا على جاهزية قطر لاحتضان منافسات أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط.

وقال سلمان: «ننظر بعين الإعجاب والتقدير لحجم الجهد المبذول من الأخوة في قطر لتسريع وتيرة التحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم. ونرى في افتتاح استاد خليفة الدولي تأكيدا واضحا على تسارع العمل في سبيل استكمال تجهيز الملاعب التي ستحتضن مباريات الحدث العالمي الكبير». وأضاف: «افتتاح استاد خليفة الدولي قبل أقل من خمس سنوات من موعد كأس العالم يعطي دلالة أكيدة على حجم العزيمة والإرادة التي تتسلح بها الجهات المعنية باستضافة مونديال 2022، كما تعطي رسالة بالغة الأهمية حول إنجاز مختلف الاستادات المضيفة للبطولة قبل وقت كاف من انطلاق كأس العالم». وأشاد سلمان بعمليات التحديث والتطوير المتميزة التي خضع لها استاد خليفة الدولي والتي تتفق مع معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لملاعب كأس العالم من حيث زيادة السعة الجماهيرية وتوفير خاصية التبريد للاستاد وبناء سقف لتغطية الاستاد وإنشاء متحف رياضي متكامل يجذب عشاق اللعبة. وجدد سلمان تأكيده على دعم الاتحاد الأسيوي لقطر في مساعيها لتنظيم أفضل نسخة لكأس العالم في تاريخ كرة القدم، مبينا أن النجاح المنتظر لقطر في التنظيم سيكون نجاحا للقارة الأسيوية بأسرها، وسيوجه رسالة مفادها أن آسيا هي أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.