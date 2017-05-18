﻿كأس ايطاليا: يوفنتوس يهزم لاتسيو ويفوز باللقب الـ12 ليحافظ على أحلام الثلاثية

روما – رويترز: تغلب يوفنتوس على لاتسيو ليحرز لقبه الثالث على التوالي في كأس ايطاليا، إذ بقي في طريقه نحو ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بفوزه 2-صفر بفضل هدفي داني الفيس وليوناردو بونوتشي في الاستاد الاولمبي.

وفاز يوفنتوس، وهو على مشارف تحقيق لقبه السادس على التوالي في الدوري الايطالي قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوروبا في كارديف في الثالث من يونيو/ حزيران، بالكأس المحلية للمرة الـ12 وهو رقم قياسي. وقال المدرب ماسيميليانو اليغري: «أهنئ اللاعبين على ما فعلوه في الشوط الأول وعلى تجاوز الاختبار الدفاعي في الشوط الثاني». وحول اليغري اهتمامه سريعا إلى بداية الأسبوع المقبل حيث يمكن ليوفنتوس انتزاع لقب الدوري إذا هزم كروتوني بعدما أهدر فرصة الحسم الأحد الماضي بخسارته 3-1 أمام روما الذي يتأخر عنه بأربع نقاط قبل جولتين على النهاية. وأضاف: «فزنا بأول لقب… الان نريد انتزاع اللقب الثاني يوم الأحد ضد كروتوني الذي حصد 17 نقطة في مبارياته السبع الأخيرة». وتابع: «ستكون مباراة صعبة. علينا تقديم أداء مثل الذي قدمناه هذه الليلة». وحسم يوفنتوس، الذي هزم لاتسيو في النهائي قبل عامين، المباراة في أول 25 دقيقة إذ وضعه الفيس في المقدمة في الدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة من مواطنه البرازيلي اليكس ساندرو. ولم تكن تسديدة الظهير الأيمن جميلة كهدفه الأول في فوز يوفنتوس في إياب قبل نهائي دوري الأبطال ضد موناكو، لكن الهدف كان فعالا بالقدر ذاته إذ شقت الكرة طريقها إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس توماس ستراكوشا بعد اصطدامها بالأرض. واستقبل لاتسيو، الذي سدد في القائم في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم بالدي كيتا، هدفا ثانيا بعد 13 دقيقة أخرى عندما لمس اليكس ساندرو الكرة عقب ركلة ركنية نفذها باولو ديبالا وحولها بونوتشي إلى الشباك من مدى قريب. وبدأ لاتسيو الشوط الثاني بشكل أفضل وتصدى نيتو الحارس البديل لجانلويجي بوفون بشكل جيد لتسديدة فيليبي أندرسون المنخفضة. وأبعد نيتو بعد ذلك ضربة رأس من تشيرو ايموبيلي عقب اهدار غونزالو هيغواين فرصتين ليوفنتوس.