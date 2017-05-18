﻿الدوري الانكليزي: مورينيو قلق بسبب إصابة فيلايني قبل النهائي الأوروبي

مانشستر – رويترز: تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعب الوسط مروان فيلايني في المباراة الأخيرة لفريقه مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي وكذلك المباراة النهائية للدوري الأوروبي الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل يونايتد سلبا مع ساوثهامبتون.

وخرج اللاعب البلجيكي من المباراة في الدقيقة 75، وتحدث قليلا مع المدرب جوزيه مورينيو قبل أن يتوجه مباشرة لغرف الملابس بعد تعرضه لإصابة في العضلات في ما يبدو. وقال مورينيو: «فيلايني وبكل ما لديه من خبرة يقول إنه ليس تمزقا.» وأضاف: «هو يقول إنها شيء بسيط. لكن البسيط يمكن أن يكون كبيرا. دعونا ننتظر حتى الغد. لكن كان لا بد من إشراكه في المباراة.» ويقول مورينيو إنه كان مضطرا لمنح فيلايني (29 عاما) فرصة اللعب بعد تغيبه عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة مانشستر سيتي في ابريل/ نيسان الماضي من أجل إعداده للمباراتين المقبلتين. وأشار أيضا إلى أن المدافع إيريك بايلي تعرض لإصابة خفيفة لكنه لا يشعر بالقلق جراء ذلك لأنه ممنوع من اللعب في نهائي الدوري الأوروبي بسبب تلقيه بطاقة حمراء في الدور قبل النهائي. وسيلتقي يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس في آخر مباراة في الدوري الأحد المقبل قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم عاصمة السويد لمواجهة أياكس الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل.