﻿ايكاردي أبرز المنضمين مع اقتراب تعيين سامباولي مدرباً

بوينس آيرس – د ب أ: كشفت الصحف الأرجنتينية أن ماورو ايكاردي، نجم انتر ميلان الإيطالي، سيكون في ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لخوض مبارتين وديتين في حزيران/ يونيو المقبل.

وسيعلن الاتحاد الأرجنتيني اليوم قائمة اللاعبين المنضمين لمنتخب البلاد، رغم عدم وجود مدرب للفريق بشكل رسمي حتى الآن. ومن المنتظر أن يسافر خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية الحالي، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الأسبوع المقبل ليعلن عن توليه رسميا المسؤولية الفنية لمنتخب الأرجنتين. وأوضحت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية أن سامباولي هو الذي أعد القائمة التي سيعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني اليوم. ويقود سامباولي إشبيلية للمرة الأخيرة غدا السبت في آخر مبارياته بالدوري الأسباني هذا الموسم. وقالت: «استدعاء ايكاردي سيكون أبرز ما ستشهده قائمة سامباولي الأولى مع الأرجنتين لمواجهة البرازيل في التاسع من حزيران/ يونيو في ملبورن ثم سنغافورة بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام». ولعب ايكاردي لدقائق قليلة مع المنتخب الأرجنتيني، حيث ضمه المدرب الأسبق اليخاندرو سابيلا في 2013 لتعويض غياب ليونيل ميسي خلال تصفيات مونديال البرازيل 2014. ولعب ايكاردي في تلك المرة 10 دقائق فقط أمام أوروغواي. وفيما يتعلق بسامباولي، أشارت «لا ناسيون» إلى أن الاتحاد الأرجنتيني سيدفع مليون ونصف المليون يورو لإشبيلية من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والتي تمتد لعام إضافي. وأكدت أنه في حال عدم حدوث أمر مفاجئ فإن سامباولي سيودع إشبيلية وجماهيره في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم على هامش مباراة السبت.

وسيضم سامباولي لقائمة المنتخب الأرجنتيني معظم اللاعبين التاريخيين للفريق بمن فيهم المدافع المخضرم خافيير ماسكيرانو، وقالت «لا ناسيون»: «إنه لن يتخلى عن جيل هو يعشقه ولكن هناك لاعب واحد فقط لا يخضع للنقاش، ميسي». وسيستغل سامباولي المواجهتين الوديتين أمام البرازيل وسنغافورة لتحديد تشكيلة الفريق الذي سيواجه في 31 آب/ أغسطس المقبل، منتخب أوروغواي على ملعبه في مونتفيديو في إطار منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات برصيد 22 نقطة، حيث يتعين عليها أن تخوض ملحقا فاصلا أمام بطل أقيونوسيا للتأهل إلى المونديال، إذا بقت في هذا المركز حتى نهاية التصفيات. ويكون التأهل المباشر للمونديال في أمريكا الجنوبية من نصيب المنتخبات الأربعة الأوائل في التصفيات.