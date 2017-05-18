﻿الدوري الفرنسي: موناكو يحرز اللقب للمرة الأولى منذ 17عاما

باريس – رويترز: أحرز موناكو لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 17 عاما قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم بعد فوزه على ضيفه سانت ايتيان بهدفين دون رد.

وأنهى موناكو هيمنة باريس سان جيرمان التي استمرت أربع سنوات على اللقب. وكان موناكو، الذي رفع حصيلته خلال الموسم المثير إلى 104 أهداف، في حاجة إلى التعادل فقط لكنه حسم اللقب بشكل رائع بفضل هدفي كيليان مبابي وفالير جيرمان ليرفع رصيده الى 92 نقطة بفارق ست نقاط عن سان جيرمان. وبنى فريق المدرب ليوناردو جارديم نجاحه على خط هجوم ناري يضم الفرنسي الواعد مبابي والعائد الى التألق راداميل فالكاو وأمل البرتغال برناردو سيلفا والدولي الفرنسي توماس ليمار. وأضاف لاعب الوسط فابينيو والثنائي الموهوب جبريل سيديبي وبنيامين ميندي الكثير من القوة الى الخط الأمامي ليتفوق موناكو على باقي منافسيه ومن بينهم سان جيرمان. ويضعهم هذا اللقب في المركز الثالث برصيد ثمانية ألقاب بالتساوي مع نانت في قائمة الفائزين بالدوري الفرنسي في عصر الاحتراف خلف سان جيرمان (10) ومارسيليا (9). وقال جارديم مدرب موناكو: «هيمن سان جيرمان على البطولة وكان الأمر منطقيا لكننا تمكنا من انتزاع الفوز ولو لمرة واحدة منه وهو انجاز كبير. الآن حان وقت الاحتفال». وأضاف مبابي الذي يقدم عروضا رائعة جعلته محط الأنظار باعتباره من أكثر اللاعبين الواعدين في أوروبا: «حققنا هدفنا ونجحنا في ابعاد سان جيرمان ونيس… كافحنا حتى النهاية». وبدأ موناكو المواجهة بقوة وضغط على دفاع سانت ايتيين الذي لعب على الهجمات المرتدة. وكان التفوق للفريق المضيف وبعد حصوله على تمريرة فالكاو الرائعة شق مبابي طريقه مسجلا هدفه 15 في الدوري. واقترب فالكاو من مضاعفة الغلة بضربة رأس متقنة بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني. وأجبر ارنو نوردين الحارس دانيل سوباشيتش على إنقاذ رائع بعدها مباشرة حيث أظهر سانت ايتيان انه لن يستسلم للخسارة حتى ولو كان لا يوجد ما يلعب من أجله. وسيطر موناكو على المباراة حتى صفارة النهاية حيث حقق انتصاره 17 من 19 مباراة خاضها على أرضه وسجل 63 هدفا في ملعبه. وقال لاعب الوسط نبيل درار وهو واحد من أربعة لاعبين بالاضافة الى سوباشيتش وجيرمان واندريا راجي توجوا ايضا بلقب الدرجة الثانية في 2013: «في بداية الموسم لم نكن نؤمن بحظوظا لكن ثقتنا بدأت تزداد مع توالي تسجيل الاهداف».