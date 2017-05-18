﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يلامس اللقب بعد عرض ملهم من رونالدو أمام سيلتا فيغو

مدريد – رويترز: قاد كريستيانو رونالدو المتألق ريال مدريد لفوز عريض 4-1 على سيلتا فيغو، ليبتعد فريق المدرب زين الدين زيدان بثلاث نقاط في صدارة الدوري الاسباني ويصبح على مرمى حجر من الفوز باللقب للمرة الاولى في خمس سنوات.

ويتصدر الريال الترتيب برصيد 90 نقطة، ما يعني أنه يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته المتبقية أمام مضيفه ملقة يوم الأحد ليتفوق على برشلونة ويحرز اللقب للمرة الاولى منذ فاز به بقيادة جوزيه مورينيو عام 2012. ووضع رونالدو الريال في المقدمة بعد عشر دقائق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليتخطى جيمي غريفز مهاجم انكلترا السابق في قائمة الهدافين على مر العصور في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا برصيد 367 هدفا. وضاعف المهاجم البرتغالي النتيجة في الدقيقة 48 بعدما استفاد من تمريرة ايسكو المبدع ليقرب الريال من الفوز بالدوري للمرة الـ33. وطرد اياغو أسباس مهاجم سيلتا لحصوله على انذارين بسبب ادعاء السقوط، لكن فريقه قلص الفارق بهدف جون غيديتي من تسديدة أبدلت اتجاهها وسكنت شباك الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 69. لكن كريم بنزيمة قتل المباراة بهدفه من مسافة قريبة، وأهدر المهاجم الفرنسي وزميله البرتغالي العديد من الفرص قبل أن يكمل توني كروس الرباعية في الدقيقة 88. وقال زيدان: «أصعب جزء ما زال في الطريق رغم أننا نقترب (من اللقب) كل يوم». وأضاف: «أمامنا مباراة متبقية لكن لقاء اليوم كان مهما للغاية. نعرف ما علينا فعله… علينا الاستعداد جيدا والتعافي من مباراة اليوم لأننا بذلنا الكثير من الجهد».

وكانت المباراة مقررة في الأساس في فبراير/ شباط لكنها تأجلت بعد تحطم أجزاء من استاد «بالايدوس» في عاصفة وهو ما أدى إلى خلاف بين الناديين. وزادت الضغائن عندما حُرم سيلتا من احتساب لمسة يد ضد رفائيل فاران عند حافة منطقة الجزاء قرب نهاية الشوط الأول ليحصل أسباس على إنذار للاعتراض. وأطاح سيلتا بالريال من كأس اسبانيا في وقت سابق هذا العام بالتعادل 2-2 على أرضه والفوز في «سانتياغو برنابيو» كما هزم برشلونة 4-3 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتراجع فريق المدرب إدواردو بريزو في الأشهر الأخيرة وانتهى موسمه عمليا الأسبوع الماضي بخروجه من قبل نهائي الدوري الاوروبي على يد مانشستر يونايتد رغم أنه جعل الريال يبذل جهدا كبيرا من أجل الفوز. وتعين على نافاس حارس ريال ابعاد تسديدة دانييل واس القوية من ركلة حرة بقبضة يده في الشوط الأول وسدد بعدها أسباس في الشباك من الخارج لكن مدريد سيطر على اللقاء في الشوط الثاني بمجرد أن ضاعف رونالدو النتيجة. وأضاف زيدان: «الشوط الأول كان به الكثير من الركض وهذا لم يكن ملائما لنا… كنا أفضل والكرة في حوزتنا في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل كثيرا». وتابع: «لا أشعر بأننا الأبطال بعد… هناك المزيد من النقاط وعلينا مواصلة ما نفعله».