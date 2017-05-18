﻿ 448 مليون دولار دخل مزاد واحد في نيويورك

نيويورك ـ أ ف ب: حققت دار «كريستيز» للمزادات خلال أمسية مزادات مساء الاربعاء في نيويورك غلة كبيرة بلغت 448 مليون دولار بفضل اعمال لباسكيا وتومبلي وبايكن. وهذا المبلغ الاجمالي قريب من التقديرات التي كشفت عنها دار المزادات العريقة قبل بدء عمليات البيع اي 462 مليون دولار. وقال المدير العام للدار غيوم تشيروتي «هذا دليل على قوة السوق وهذا دليل على قوة كريستيز».

وكان نجم أمسية المزادت الفنان التجريدي الامريكي ساي تومبلي الذي بيعت لوحته الكبيرة «ليدا اند ذي سوان» (1.91 متر على مترين) العائدة للعام 1962 بسعر 52.8 مليون دولار. وقد حققت اعلى سعر خلال مزاد الاربعاء.