﻿الخيار بدل المال… في دبي

دبي ـ أ ف ب: اكتظت مطاعم دبي وملاهيها الليلية مساء الاربعاء بمحبي الخيار الذين تدفقوا عليها حاملين في أيديهم أكياسًا من الخيار ليستبدلوها بمشروبات في «يوم الخيار». وشارك أكثر من 30 مطعماً وملهى في الإمارة الخليجية في الفاعلية التي نظمت للمرة الأولى في دبي. ودخل الزبائن محملين بأكياس من الخيار، وسمح لهم باستبدال كل خيارة بمشروب.

وفي منطقة مرسى دبي، تكدست خلف البار في احد المطاعم كميات كبيرة من الخيار بينما كان الزبائن يلتقطون الصور بهواتفهم المحمولة لاصدقائهم وهم يقومون باستبدال الخيار بالمشروبات بدل دفع المال. وقالت نوال التي اتت مع مجموعة من اصدقائها الستة محملين بثلاثة اكياس من الخيار «الـيـــوم لا فرق ما إذا كان الخيار فاكهة أم خضاراً، الأهم انه يساوي مالاً كثيراً».

واضافت «الخيار يستعيد بعضاً من قيمته هذا المساء».