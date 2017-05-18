﻿إيطاليا تكافح التحرش عبر الإنترنت

روما ـ أ ف ب: أقر النواب الإيطاليون بالإجماع قانوناً لمكافحة التحرش عبر الإنترنت يسمح لأي قاصر يقع ضحية هذه الممارسات بالحصول على الحق في سحب المضامين التي تطاوله في فترة أقصاها أربعة أيام.

ويصنف النص التشريعي الجديد أي شكل من أشكال الضغط والاعتداء والابتزاز والإهانة والتشهير وأيضاً انتحال الهوية عبر الانترنت في حق شخص قاصر في إطار المخالفة القانونية. ويمكن للمراهقين فوق سن الرابعة عشرة وأهالي الأشخاص الأصغر سناً الطلب مباشرة من إدارة موقع الكتروني سحب كل المضامين من هذا النوع.

وأمام إدارة الموقع مهلة 48 ساعة لتنفيذ المقتضى وإلا يمكن للمشتكين التوجه إلى هيئة حماية الخصوصية، وهي جهة إدارية مستقلة تتدخل في مهلة 48 ساعة لدى إدارة الموقع. وينص القانون أيضاً على أن كل مدرسة ستضم معلماً يكون مرجعاً لكل المبادرات ضد التحرش الالكتروني ويتعين تحديث هذه المبادرات كل سنتين من جانب وزارة التربية الوطنية.وقد أشادت كل القوى السياسية الإيطالية باعتماد هذا القانون غير أنها أشارت إلى أنها «خطوة أولى» ويتعين التركيز على تعليم الأطفال على استخدام مسؤول للانترنت.