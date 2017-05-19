واشنطن تفرض عقوبات على ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية

واشنطن- أ ف ب- ادرجت الولايات المتحدة الخميس على لائحتها المالية السوداء ثمانية اعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، بينهم رئيس المحكمة، متهمين بتصعيد الأزمة السياسية في البلاد من خلال اضعاف سلطة البرلمان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن هؤلاء القضاة “فاقموا الوضع من خلال تدخلّهم بشكل مستمرّ في السلطة التشريعية”.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ رئيس المحكمة العليا مايكل خوسيه مورينو بيريز والأعضاء السبعة الاخرين فيها مسؤولون عن قرارات قضائية عدة تشكّل “تعدّيا” على صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وقد سمحوا للسلطة التنفيذية بأن تحكم من خلال مراسيم الطوارئ.

وقد تم تجميد أي اصول لهم في الولايات المتحدة ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بانها “عار على الانسانية”، معتبرا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من التظاهرات والعنف هو الاسوأ منذ “عقود”.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس “الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في ايجاد حل لذلك (…) ما يحدث هو في الحقيقة عار على الانسانية”.