ترامب ينفي طلبه من جيمس كومى إنهاء التحقيق مع مستشاره السابق للأمن القومي

واشنطن- د ب ا- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومى إنهاء التحقيق مع مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وكان ترامب يتحدث في مؤتمر صحافي مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. وعندما طلب منه أحد الصحفيين التوضيح، أجاب: “لا. السؤال التالي”.

وكان ترامب أقال كومي الأسبوع الماضي، وقال حينها إن أداء كومي الوظيفي كان سيئا. وتعرض ترامب منذ ذلك الحين لضغوط بسبب تقارير متعارضة حول طريقة إقالة كومي، وبسبب مخاوف من أن يكون كومي قد أقيل بسبب تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي انه يحترم تعيين مدع خاص للتحقيق فى تعاملات حملته الانتخابية مع روسيا، ولكنه اصر على انه لايوجد هناك “تواطؤ” مع موسكو.