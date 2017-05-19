السلطات الفنزويلية تصادر جواز سفر زعيم المعارضة

كراكاس- د ب أ- قال زعيم المعارضة الفنزويلية هنريك كابريلس إنه مُنع من ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم الخميس وتمت مصادرة جواز سفره.

وأضاف كابريلس، وهو أيضا حاكم ولاية ميراندا، في تغريدة له عبر تويتر، إنه تم توقيفه في مطار مايكيتيا بالقرب من العاصمة كراكاس. وأظهر مقطع قيام الشرطة باقتياده بعيدا.

وكان كابريلس يعتزم تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة التي هزت فنزويلا خلال الأسابيع الماضية وقتل خلالها 45 شخصا.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: “آمل ألا يكون نزع جواز سفر كابريلس أمرا انتقاميا مرتبطا بالاجتماع المزمع عقده غدا”.

ويعتبر كابريلس واحدا من أقوى خصوم الرئيس نيكولا مادورا، ومرشحا قويا للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل. لكن صدر قرار قضائي مؤخرا يمنعه من تولي أي منصب عام لمدة 15 عاما.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت يوم الخميس عقوبات على ثمانية من أعضاء محكمة العدل العليا في فنزويلا نظير أحكام صدرت عنها ووصفتها الولايات المتحدة بأنها “اغتصبت سلطة البرلمان المنتخب ديمقراطيا في فنزويلا”.

وقالت الوزارة على وجه الخصوص إن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي عددا من الأحكام تدخلت في شؤون البرلمان الفنزويلي أو حدت من صلاحياته.

وبدأت الاحتجاجات في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي عندما حاولت المحكمة العليا الموالية لمادورو تجريد الجمعية الوطنية من سلطتها. وتم إسقاط الأحكام لاحقا.