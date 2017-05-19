البرلمان اليوناني يصوت على اجراءات تقشف جديدة

اثينا- أ ف ب- أقر البرلمان اليوناني مساء الخميس اجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية على أمل تخفيف الديون.

وتم اقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الاجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.

في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الاحزاب الاخرى كالديمقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على الغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.

لم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام احد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء.

قبل ساعات على اقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب الى التصويت لصالح اجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.

على هامش تظاهرة بناء على دعوة من النقابات، رشقت مجموعة من الشباب زجاجات حارقة على قوات مكافحة الشغب، بحسب صور نشرها تلفزيون “سكاي”، وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع.