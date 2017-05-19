اتهام رجل كان تحت تأثير المخدر بالقتل في حادث الدهس في ساحة تايمز سكوير

نيويورك- د ب أ- اتهمت شرطة نيويورك ريتشارد روخاس بالقتل والشروع في القتل على خلفية حادث الدهس الذي وقع في ساحة تايمز سكوير يوم الخميس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤول تنفيذ قانون أن الفحوصات أثبتت أن روخاس (26 عاما) كان تحت تأثير مخدر فينسيكليدين وقال إن الرب أمره بفعل ذلك.

ويعاني روخاس من “مشكلات نفسية” وقال للشرطة إنه يتوقع منها أن تطلق النار عليه.