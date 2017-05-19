مستوطنون يحرقون “آلية” فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية في بلدة بورين شمالي الضفة

نابلس- الأناضول- أحرق مستوطنون، صباح الجمعة، جرافة (آليه حفر) وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بورين قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة بورين جنوبي نابلس، فجر اليوم واحرقت جرافة”.

وأضاف إن “الجرافة” تعود ملكيتها للمواطن عبد العظيم إدريس.

وبين أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية معادية للعرب والمسلمين.

ويسكن في محيط نابلس نحو 84 الف مستوطن في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، ويشنون هجمات ضد أهداف فلسطينية.