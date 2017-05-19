الرئيس الفلبيني يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا خلال زيارته لموسكو

مانيلا- د ب أ- ذكرت الحكومة الفلبينية، الجمعة، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيسعى لاقامة علاقات أمنية ودفاعية واقتصادية أقوى مع روسيا عندما يزور موسكو، للمرة الاولى الاسبوع المقبل.

وقالت مساعدة وزير الخارجية كليوفي ناتيفيداد إنه من المقرر أن يقوم الرئيس دوتيرتي يوم الاثنين المقبل بزيارة تستمر أربعة أيام إلى روسيا، بناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت “نعتبر تلك الزيارة حدثا هاما، سيرسل رسالة قوية بالتزام الفلبين بالسعي لشراكات جديدة وتعزيز العلاقات مع شركاء غير تقليديين مثل روسيا”.

وتابعت “من المتوقع التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية، خلال الزيارة. تلك الاتفاقيات تتعلق بالدفاع والامن والمساعدة القانونية والتجارة والاستثمار والاستخدام السلمي للطاقة النووية والثقافة”.

ويعمل دوتيرتي على تعزيز العلاقات مع شركاء غير تقليديين مثل روسيا والصين، حيث تسعى إدارته لتخفيف اعتماد الفلبين على الولايات المتحدة، حليفتها منذ فترة طويلة.