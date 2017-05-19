دمشق تصف هجوم التحالف الدولي على نقطة لقوات النظام بـ”الاعتداء السافر” وموسكو تندد

دمشق- موسكو- أ ف ب- أعلنت دمشق أن القصف الجوي الذي نفذته الولايات المتحدة قرب الحدود الأردنية استهدف “إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري” في شرق البلاد، واصفة إياه بـ”الاعتداء السافر”، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر عسكري الجمعة.

كما نددت روسيا بالقصف الجوي معتبرة انه “غير المقبول”، بحسب ما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن نائب وزير الشؤون الخارجية غينادي غاتيلوف الجمعة.

وقال الدبلوماسي الروسي “أي عمل عسكري يزيد من تصعيد الوضع في سوريا يؤثر على العملية السياسية. خصوصا عندما يتعلق الامر بأعمال (عسكرية) ضد القوات المسلحة السورية”، مضيفا ان القصف “أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا للسيادة السورية”.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية اعلنوا أنّ طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت الخميس قافلة موالية للنظام يبدو انها كانت تنقل عناصر من الميليشيات الشيعية في سوريا بينما كانت تتجه نحو موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الأردنية.