قوات النخبة العراقية تنتزع حياً من “الدولة” في الموصل

العراق - الأناضول – قال قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل شمالي العراق من تنظيم “الدولة الاسلامية” الارهابي إن قوات النخبة في الجيش، انتزعت، الجمعة، حيّاً في الجانب الغربي.

وأوضح الفريق الركن رشيد يار الله، في بيان عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن قوات مكافحة الارهاب، وهي قوات نخبة في الجيش، حررت حي “الورشان” غربي الموصل.

وتقترب القوات العراقية من تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في المنطقة القديمة، وسط الجانب الغربي، حيث من المرجح أنها ستكون المحطة الأخيرة في معركة الموصل.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، تشن القوات العراقية، عملية عسكرية واسعة لطرد “الدولة” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت هذه القوات النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي. ويقول قادة الجيش إن “الدولة” أوشك على الهزيمة في الموصل وان رقعة سيطرة التنظيم لا تتجاوز عشرة في المئة من مساحل الشطر الغربي.