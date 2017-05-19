دي ميستورا يعقد اليوم آخر اجتماعاته مع الأطراف السورية في “جنيف6″

جنيف - الأناضول – يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الجمعة، آخر اجتماعاته مع الأطراف السورية المشاركة في مؤتمر “جنيف6″، ومن المنتظر أن يعلن مساء اليوم اختتام الجولة الحالية من المفاوضات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن دي ميستورا من المقرر أن يلتقي وفد النظام صباح اليوم بالمقر الأممي في جنيف، على أن يعقد رئيس الوفد بشار الجعفري مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق، فيما تلتقي المعارضة دي ميستورا بعد ظهر اليوم أيضاً في المقر نفسه.

وقال وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف6، اليوم إن الوفد سيشارك اليوم بكامل أعضائه وبرئاسة نصر الحريري في الجلسة الختامية مع المبعوث الخاص دي ميستورا، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لاستكمال النقاش حول الانتقال السياسي، ورؤية المعارضة للهيئة الحاكمة الانتقالية.

ويقول منسقون أمميون إن المبعوث الأممي سيعقد مؤتمراً صحافياً ختامياً في نهاية الاجتماعات، للإعلان عن نهاية الجولة، وكشف النتائج التي تم تحقيقها خلالها، كما ينتظر أن تعقد المعارضة مؤتمراً صحافياً مماثلاً.

وكان نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات “جنيف 6″، قد قال الخميس، إن ورقة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، حول تشكيل آلية تشاورية للمسائل الدستورية والقانونية، وُضعت جانباً حالياً، ويتم التركيز على القضايا الفنية.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس أيضاً، بدء مباحثات حول الدستور مع خبراء من وفدي النظام السوري والمعارضة، كلاً على حدة، في إطار مفاوضات “جنيف 6″.

وانطلقت الثلاثاء الماضي الجولة السادسة من محادثات جنيف بخصوص سوريا، وعقدت اجتماعات عديدة بين الأطراف المشاركة، ركزت على مسائل الدستور والانتقال السياسي، ولقاءات تقنية.

وعقدت عدة جولات للمباحثات في سياق مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، كان آخرها في 31 مارس/ آذار الماضي، دون تحقيق تقدم ملموس، وفق النظام والمعارضة، فيما اعتبر دي ميستورا أن “القطار بدأ يتحرك ببطء على سكته”.