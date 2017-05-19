زينة توثّق ندم نضال الاحمدية على دفاعها عن أحمد عز

بيروت ـ نشرت الممثلة المصرية زينة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، فيديو للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أعربت عن ندمها بسبب دفاعها عن أحمد عز.

وأعلنت الأحمدية، خلال إطلالتها ضمن برنامج “فحص شامل” مع زميلتها راغدة شلهوب، أنها “نادمة على هجومها على زينة، لأننا في لبنان لسنا مثقفين في هذه الأمور.. وأنا كلبنانية قلت إن الأبوة قرار وليست بمطرقة قاضي”.

وأشارت الى أنّها “عندما حصلت على معلومات تؤكد أنّ عز هو والد الطفلين من زينة، سألت نفسي: شو هالجريمة لي عملتها بحق هذه المرأة؟”، موضحةً أنها “خبّصت وقمت بأمورٍ خاطئة خلال إحدى المقابلات التلفزيونية”.

وأردفت: “اتّصلت بي زينة وكنت خائفة لأنني أخطأت، لكنّها انتقدتني بتهذيب، بينما أنا كنت أهاجمها”، مؤكدةً أنها “حدّثتني بصدقٍ ولم تردني صحافية بصفّها.. هذه سيدة عفوية، صادقة وغير حقودة”.