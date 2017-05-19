الأمم المتحدة: قوات جنوب السودان قتلت 114 مدنياً حول بلدة يي خلال 6 أشهر

جنيف - رويترز – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، إن القوات الموالية لحكومة جنوب لسودان قتلت 114 مدنياً على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو تموز 2016 ويناير كانون الثاني 2017 فضلاً عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها.

وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن “الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعاداً عرقية”.

وأضاف التقرير “هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفا عشوائيا على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ويشمل ذلك هاربات من القتال وغالباً ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا”.