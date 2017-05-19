الداعية السعودي الشهير العريفي ينفي زواجه للمرة التاسعة

الرياض ـ نفى الداعية السعودي الشهير، محمد العريفي، لصحيفة “جريدتي”، ما تردد حول زواجه للمرة التاسعة، مضيفا أن هذا الخبر محض إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وأثار خبر تداوله ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال هاشتاغ زواج العريفي للمرة التاسعة، جدلا واسعا، إذ تباينت آراء السعوديين إزاء هذا الزواج.

وسبق أن انتشر العام الماضي خبر زواج العريفي من ابنة عمه، حيث نشر إبراهيم الفوزان آنذاك والمقرب من العريفي، صورا لعقد قرانه من ابنة عمه، فيما لم يتم إعلان الخبر رسميا من قبل العريفي.