فاران يكشف عن قدوته وأول من ساعده في ريال مدريد

مدريد ـ كشف الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، عن قدوته في الملاعب، وتجربته في النادي الملكي، والمساعدة الأولى التي تلقاها هناك، بالإضافة إلى إحساسه في الكلاسيكو الأول خلال مسيرته.

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد في 2011 قادمًا من لانس الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو، وكانت أول مشاركة له بقميص الميرينجي أمام راسينج في الدوري الإسباني، الذي حصد الريال لقبه في ذلك الموسم.

وقال فاران، في حوار مع الموقع الرسمي للريال ونقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “حينما قدمت لريال مدريد، وجدت 100 صحفي في المؤتمر، حلمت بالحصول على جميع البطولات مع النادي، ونجحت في تحقيق هذا”.

وعن قدوته في الملاعب قال: “قدوتي فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد”.

وحول بداياته في النادي الملكي، تحدث اللاعب الدولي الفرنسي قائلًا: “كان كريم بنزيمة ولاسانا ديارا أول من ساعدني في ريال مدريد ووقف بجانبي، خاصةً حينما تعرضت لأول إصابة خطيرة أبعدتني عن الملاعب، في أسوأ لحظة خلال مسيرتي الكروية”.

وأضاف: “لم أصدق نفسي حينما شاركت في الكلاسيكو أمام برشلونة وأحرزت هدفًا، لكنّ فوزي بدوري أبطال أوروبا عام 2014 هو أهم لحظة في مسيرتي، وأكثر ما يسعدني هو قدرتنا على تحقيق البطولة مرتين في 3 أعوام، وهناك فرصة للفوز بها للمرة الثالثة يوم 3 يونيو أمام يوفنتوس″.

وعن مستقبله مع الريال قال: “أرغب في الاستمرار مع ريال مدريد لفترة طويلة، لا أمل من الفوز بالبطولات مع الفريق، كما أنّ عائلتي سعيدة بالحياة في مدريد، وأتعامل مع كل موسم على أنّه الأول لي هنا”.