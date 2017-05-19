تشيلسي مستعد للتخلي عن باتشواي لضم نجم موناكو

لندن ـ ذكرت تقارير صحافية، أن تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي يخطط للتعاقد مع تيموي باكايوكو، لاعب وسط موناكو، بطل الدوري الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “تليغراف” البريطانية، اليوم الجمعة، إنّ تشيلسي، يرغب في ضم لاعب موناكو، خاصةً بعد عودة الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي مستعد لدفع 42.7 مليون جنيه أسترليني (50 مليون يورو) لضم اللاعب، 22 عامًا، مفضلاً إياه على زميله بالفريق الفرنسي، توماس ليمار.

وأوضحت الصحيفة أن “ميتشي باتشواي، صاحب هدف حسم لقب الدوري للبلوز، أمام وست بروميتش، قد يكون جزءًا من الصفقة، سواء على سبيل الإعارة، أو انتقال نهائي”.

وانضم باكايوكو، إلى صفو موناكو في 2014 قادمًا من رين، فيما جلب تشيلسي باتشواي، من مارسيليا بـ32 مليون جنيه أسترليني.

يذكر أن تشيلسي، رصد 200 مليون جنيه أسترليني، لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.